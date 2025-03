SALVADOR

MPT vai apurar morte de trabalhador em supermercado na Ribeira

Ministério Público Federal terá colaboração da Polícia Civil e da Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA)

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de março de 2025 às 21:13

MPT Crédito: Divulgação/MPT-BA

O Ministério Público do Trabalho (MPT) anunciou que vai abrir investigação para apurar a morte de um trabalhador em uma obra de reparo no teto de um supermercado em Salvador. Joel Freitas Corte Sobrinho, 58, morreu no último domingo (23), no bairro Ribeira, na Cidade Baixa.>

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu em um estabelecimento na Avenida Porto dos Mastros. Joel caiu de uma altura de dez metros e chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.>

"A atuação do MPT buscará identificar as responsabilidades do empregador sobre o acidente fatal de trabalho e eventuais descumprimentos de normas de saúde e segurança do trabalho", comunicou a pasta. >