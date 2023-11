Mulher com facão invade SAC e quebra equipamentos no interior da Bahia

Uma mulher de 27 anos armada com um facão invadiu, na manhã desta sexta-feira (17), o Ponto de Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da cidade de Crisópolis, no Nordeste do Estado. Ela quebrou equipamentos e danificou a estrutura da unidade. Por conta disso, o atendimento foi imediatamente suspenso.



A Polícia Civil informou que a suspeita foi presa em flagrante e levada para a Delegacia Territorial de Alagoinhas, por dano qualificado. Segundo o registro, a mulher entrou em um posto do SAC, na Av. Luiz Coelho Moreira Caldas, e destruiu objetos do local, além de quebrar uma porta de vidro.