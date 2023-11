Mulher com sinais de agressão e rosto desconfigurado é resgatada em Vitória da Conquista

Uma mulher que apresentava sinais de agressão e estava com o rosto visivelmente desfigurado foi socorrida por policiais rodoviários federais, a BR 116, trecho do município de Vitória da Conquista, sudoeste baiano. O socorro aconteceu na manhã da última sexta-feira (24).



Os policiais observaram a mulher caminhando ao longo da rodovia e, ao se aproximarem, constataram sua confusão mental e os diversos hematomas no rosto. Em estado físico debilitado, a vítima não conseguiu se comunicar com a equipe. Ainda não se sabe o que aconteceu com a mulher.