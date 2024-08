FEMINICÍDIO

Mulher de 39 anos é assassinada a tiros em Vitória da Conquista

Uma mulher foi morta a tiros neste domingo (18) em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A administradora Lycia Lima Amorim, de 39 anos, foi assassinada por Juan Pablo Gomes em sua residência na rua Larissa Cavalcante, no bairro Boa Vista.

De acordo com a Polícia Civil, ao chegar no local, agentes encontraram o corpo do homem de 27 anos também com marcas de tiros e um revólver na mão. Na residência, os policiais encontraram uma réplica de arma, porções de maconha, quatro celulares, uma balança e objetos para o acondicionamento de entorpecentes. A polícia não deixou claro se o caso foi registrado como duplo homicídio ou homicídio seguido de suicídio.