Mulher acusa médico de crime sexual durante atendimento em Brotas

Uma mulher de 43 anos denunciou um médico ginecologista de crime contra a dignidade sexual durante atendimento no centro médico do plano Caixa de Assistência dos Empregados do Baneb (Casseb), no bairro de Brotas, em Salvador. De acordo com a TV Bahia, o profissional denunciado se chama Elziro Gonçalves de Oliveira, que, embora esteja afastado do trabalho, negou a acusação feita.



O caso é investigado pela 6ª Delegacia Territorial (DT) de Brotas. Segundo a Polícia Civil (PC), o suposto crime aconteceu em 16 de junho, e o registro foi realizado no último dia 11, quando se instaurou um inquérito, para a apuração os fatos. "Oitivas serão realizadas e o médico será intimado na unidade policial", diz um trecho da nota da PC.