Mulher é agredida com socos e puxada pelo cabelo em abordagem policial na Bahia; vídeo

Episódio aconteceu na localidade de Aratuba, em Vera Cruz.

Publicado em 6 de março de 2025 às 13:32

Vídeo mostra abordagem Crédito: Reprodução

Um vídeo gravado durante uma ação policial em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, na noite de terça-feira (4), mostra um policial militar puxando o cabelo e desferindo socos no rosto de uma mulher. A cena ocorreu depois da festa "Ilha sem Limites", na localidade de Aratuba, e as imagens mostram a mulher resistindo à prisão, sendo arrastada até a viatura, puxada pelo cabelo, enquanto tentava se soltar com chutes e empurrões. >

Durante o trajeto, ela teve o cabelo puxado e levou pelo menos três socos no rosto. Já dentro da viatura, o policial continuou a agredi-la. Ela dá um tapa no PM e leva outro, além de um empurrão. >

A Polícia Militar informou, em nota, que instaurou um procedimento administrativo para apurar a atuação da equipe no caso. Segundo a PM, os agentes do 23º Batalhão foram chamados após uma denúncia de uma festa com homens armados. Ao chegarem ao local, foram recebidos com garrafadas e pedradas pelo público. A mulher que aparece no vídeo teria ofendido os policiais e incitado a multidão contra eles. >