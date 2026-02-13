Acesse sua conta
Mulher é esfaqueada após briga em Itaparica; ex é principal suspeito

Vítima precisou ser transferida para Salvador

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 12:37

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma mulher de 45 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na noite de quinta-feira (12), no bairro de Riachinho, no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem, também de 45 anos, invadiu um estabelecimento comercial e atacou a mulher com golpes de arma branca após uma discussão. Ela foi socorrida inicialmente para uma unidade hospitalar da região.

Em nota, a 24ª Delegacia Territorial (DT/Vera Cruz) informou que foram expedidas guias para realização de perícia e que diligências e oitivas seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso e responsabilizar judicialmente o autor do crime.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida para Salvador em uma operação aeromédica realizada pelo Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

A aeronave Fênix 01 foi acionada para o transporte da paciente, que recebia atendimento inicial no Hospital Geral de Itaparica. Após estabilização, ela foi levada em menos de dez minutos para o Hospital do Subúrbio, em Salvador, referência em atendimentos de alta complexidade.

De acordo com os bombeiros, a mulher deu entrada na unidade hospitalar em estado estável e permanece sob cuidados médicos especializados, enquanto o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Feminicído

