SALVADOR

Mulher é executada na rua de delegacia da PM no Lobato

Uma mulher conhecida como "Índia" foi executada no início da tarde deste sábado (16) na rua Aterro do Joanes, no Lobato, em Salvador. Apesar do crime ter ocorrido a poucos metros da sede da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), o suspeito conseguiu fugir.