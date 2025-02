CRIME

Mulher é flagrada roubando anel de joalheria em shopping de Salvador

Caso veio à tona após rumores de novo roubo na última terça-feira (11)

Em imagens que circulam nas redes sociais, uma mulher foi vista roubando um anel de uma joalheria do Salvador Shopping. O caso, que teria ocorrido há quase uma semana, veio à tona após a suspeita ter sido flagrada tentando roubar uma bolsa de uma loja do shopping, na última terça-feira (11). >

No vídeo divulgado nas redes sociais, trechos de imagens da câmera de segurança da joalheria mostram a mulher escolhendo um anel com o auxílio de uma vendedora. Ela coloca o item no dedo, como se estivesse testando, e continua a verificar outras opções. Quando a vendedora se distrai, a mulher cruza as mãos nas costas e disfarçadamente coloca o objeto na bolsa. >