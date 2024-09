ACOBERTAMENTO DE HOMICÍDIO

Mulher é investigada por fraudar processos da morte de ex-companheiro no interior da Bahia

Uma mulher é alvo de investigação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) por fraude processual nos elementos da morte do ex-companheiro. Lindebaldo dos Santos Batista morreu em 13 de março do ano passado e, na época, o caso chegou a ser considerado como suicídio. As apurações, no entanto, trouxeram indícios de que houve alteração e ocultação de elementos de elucidação da morte.