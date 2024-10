FEMINICÍDIO

Mulher é morta a facadas por companheiro de 79 anos

Suspeito foi flagrado por familiares, mas fugiu do local

Edirlandia da Silva, de 32 anos, foi morta pelo companheiro a facadas na noite de quinta-feira (24). O caso se deu na residência do casal, um sítio no distrito de Pindorama, localizado na zona rural de Iuiú, sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, familiares, que estavam presentes no local, disseram que o casal fazia uso de bebida alcoólica em meio a uma discussão. O homem teria pego uma faca e golpeado Edirlandia no peito. Em seguida, ele fugiu da residência.