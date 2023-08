Mulher é morta a tiros em Tancredo Neves: 'Assassino ficou esperando para matar'

Crime aconteceu na manhã de hoje. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma mulher identificada como Paloma Assis São Pedro, 30 anos, foi morta a tiros em um trecho da Rua Direta, no bairro de Tancredo Neves, no início da manhã desta terça-feira (15), De acordo com informações, ela foi alvo de cinco disparos feitos por um homem que fugiu do local. Moradores e comerciantes do local afirmaram à reportagem que a conheciam 'de vista'.



Ainda segundo eles, Paloma passava no local onde foi executada diariamente de mãos dadas com uma criança fardada para a escola. Todos os dias, minutos depois de passar na companhia da criança, que os moradores não souberam informar se é filho ou parente, ela retornava sozinha pelo mesmo caminho.

Hoje, no entanto, ela foi parada na frente de uma garagem de material de construção. "A gente não sabe de nome, mas via ela passar aqui todo dia para levar o filho no colégio, era rota diária. Acho que morava na rua de trás. Na hora dos tiros, a gente ouviu porque a loja estava acabando de abrir, foram uns cinco tiros. Mas não vi quem foi. Quando saí, só vi o corpo dela no chão", fala um comerciante que trabalha perto do local do crime e prefere não se identificar por medo.

Uma viatura da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) chegou a socorrer Paloma após o crime, mas moradores afirmam que a vítima já teria deixado o local sem sinais vitais. No lugar onde houve os tiros, a quantidade de sangue espalhado pelo chão assustava a todos que passavam.

Por meio de nota, a PM confirmou a morte da mulher, sem a identificar. "Policiais militares da 23ª CIPM foram acionados na manhã desta terça-feira (15) em razão de uma mulher atingida por disparo de arma de fogo. Ao chegarem, os PM's constataram o fato, socorrendo a vítima para o Hospital Geral Roberto Santos, onde ela não resistiu aos ferimentos", escreve.

A corporação ressaltou, porém, que não tem informações quanto à autoria e à motivação, que deverão ser apuradas pela Polícia Civil da Bahia (PC). Procurada para informar detalhes sobre a identificação da mulher e a investigação do caso, a PC também respondeu a reportagem através de nota.

"Conforme registro, uma mulher identificada como Paloma Assis São Pedro, de 30 anos, foi atingida por um tiro, na manhã desta terça-feira (15), na Rua Direta de Tancredo Neves. A vítima foi socorrida para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu", informa. A perícia foi realizada e a investigação da autoria e motivação do crime será conduzida pela 2ª DH/Central.

Uma moradora da Rua Direta, que também não revela o nome por temer represálias, diz que ouviu os tiros dados perto da sua casa e viu um homem correndo, mas não sabe dizer se foi ele o responsável por atingir a vítima. "Vi correndo, mas não sei se foi ele quem matou. Agora, quem quer que seja, conhecia a rotina dela. O assassino ficou esperando para matar. Sabia que ela passava aqui todos os dias para levar a criança na escola e retornava para casa. Ela morava aqui perto", relata ela.

A Rua Direta é uma das mais movimentadas de Tancredo Neves, reunindo dezenas de lojas e sendo uma via principal para quem pega transporte coletivo. Apesar disso, poucas foram as pessoas que falaram com a reportagem sobre a autoria do crime. Questionados, alguns moradores chegaram a brincar dizendo 'aqui é assim; ninguém, sabe, ninguém viu'.