Mulher é morta com golpes de arma branca em Salvador

O corpo de Josélia Dias Bispo dos Santos foi encontrado na tarde de quarta-feira (6), no bairro de Sussuarana, em Salvador, com feridas por golpes de arma branca.



O autor do crime se apresentou à polícia e confessou o assassinato. Segundo a Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado, por não haver os requisitos legais para a prisão em flagrante, e a apuração do caso segue.



Josélia foi morta na manhã de terça (5) em sua residência, mas o corpo só foi localizado no dia seguinte. Policiais militares da 48ª CIPM foram acionados para averiguar uma denúncia na Rua Moisés Mendes, em Sussuarana, de uma mulher caída ao solo, sem sinais vitais. No local, a guarnição constatou o fato. A área foi isolada e o DPT acionado para a remoção do corpo e realização de perícia.