CENTRO-SUL

Mulher é morta com golpes de espátula de cozinha industrial em Itapetinga

Uma mulher foi morta com ferimentos de espátula de cozinha industrial na madrugada de segunda-feira (16), no centro de Itapetinga, cidade do centro-sul baiano. Suspeitos da autoria do homicídio, um homem de 19 anos foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido. A vítima foi identificada como Gabriela de Sousa, de 21 anos.