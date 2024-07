REGIÃO METROPOLITANA

Mulher é presa após abandonar mãe na rua em Camaçari

Idosa foi encaminhada para um Centro de Atenção Psicossocial (Caps), acompanhada do filho

Uma mulher foi presa na cidade de Camaçari nesta quinta-feira (25), suspeita de maus-tratos contra a própria mãe. A idosa de 65 anos foi abandonada em via pública.

Conforme o relato do boletim de ocorrência da Polícia Civil, a vítima, de 65 anos, foi deixada na Rua Açu da Torre, no bairro Verdes Horizontes, pela filha, que foi contida por populares. Em vídeo que circula nas redes sociais, a idosa aparece sentada no chão da rua sem roupas.