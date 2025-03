ESTADO GRAVE

Mulher é presa após atropelar ex-companheiro em cidade baiana e dizer que 'perdeu o freio'

Vítima estava com outro homem na garupa,

Uma mulher de 53 anos foi presa em flagrante acusada de tentativa de homicídio na cidade baiana de Coaraci, no sul do estado. Na sexta-feira (14), ela atropelou o ex-companheiro, que estava na garupa de uma moto na travessa Nossa Senhora de Lourdes, no Centro do município. >