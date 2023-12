Mulher e taxista são esfaqueados na Barra e na Graça

Uma mulher e um taxista foram esfaqueados na manhã deste domingo (10), em Salvador, pelo mesmo suspeito. O primeiro caso aconteceu na Rua Afonso Celso, na Barra, enquanto o segundo foi registrado na Avenida Princesa Leopoldina, na Graça. As vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde da capital. O suspeito é procurado pela polícia. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição da 11ª Companhia Independente da PM (CIPM) foi acionada no início da manhã deste domingo (10) para atender uma ocorrência em que uma mulher teria sido atingida por golpes de arma na Barra. No local, a vítima teria relatado aos policiais que o companheiro desferiu os golpes contra ela.

Na sequência, agentes da mesma unidade foram acionados para atender um taxista que também teria sido ferido por golpe de faca. Desta vez, o caso foi registrado na Graça. No local, o homem ferido informou aos policiais que teria sido atingido por um indivíduo com as mesmas características do suspeito do primeiro caso.