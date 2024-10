MIRANGABA

Mulher é vítima de tentativa de feminicídio e tem casa incendiada por companheiro na Bahia

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio no povoado do Angico, em zona rural de Mirangaba, no centro norte baiano. o Suspeito foi preso em flagrante. O caso foi registrado no último sábado (28).