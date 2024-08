FICHA LIMPA

Justiça rejeita candidatura de acusado de tentativa de feminicídio na Bahia

A pedido do Ministério Público eleitoral, a Justiça declarou, nesta segunda-feira (26), rejeitada a candidatura de Analdino Egídio de Jesus (PSD) ao cargo de vereador do município de Adustina, no nordeste baiano. O pré-candidato havia sido condenado pelo Tribunal do Júri da comarca de Paripiranga, em maio, por tentativa de feminicídio.