Mulher morre atropelada em Itabuna; motorista fugiu sem prestar socorro

Uma mulher identificada como Jéssica de Jesus Santos, de 34 anos, morreu atropelada nesta quinta-feira (15) enquanto atravessava uma pista na Av. Manoel Souza Chaves, em Itabuna.



O momento do acidente foi registrado por uma câmera de segurança do local, que mostra Jessica sendo arremessada para o canteiro da pista. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.



De acordo com a Polícia Civil, imagens das câmeras de segurança serão analisadas, a fim de identificar o autor do atropelamento.