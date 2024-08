IPIRÁ

Mulher morre em acidente na BA 052; outras quatro pessoas ficaram feridas

A vítima perdeu o controle do seu carro após colidir com uma motocicleta

De acordo a ocorrência da Polícia Civil, a vítima perdeu o controle do seu carro após colidir com uma motocicleta e bateu em um poste. Além de Patrícia, outras quatro pessoas se envolveram no acidente. As vítimas feridas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar na região.