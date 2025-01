REGIÃO METROPOLITANA

Mulher morta durante tiroteio em Dias D’Ávila era dona de bar próximo ao local do crime

Solange Ramos Henrique não resistiu aos ferimentos após ataque no último domingo (5); seis ficaram feridos

Larissa Almeida

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 20:44

Em primeiro plano, está o bar onde aconteceu o crime; bar vermelho, ao fundo da imagem, era comandado por Solange Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O tiroteio que ocorreu na localidade do Pelourinho, na Rua Nossa Senhora de Santana, em Dias d'Ávila, na noite do último domingo (5), deixou uma pessoa morta e seis feridos. A vítima fatal era a dona de bar Solange Ramos Henrique, 54 anos, que não resistiu aos ferimentos. Ela comandava um estabelecimento que ficava a menos de 10 metros do local do crime.

A reportagem esteve bar onde os feridos foram atingidos. No local, ainda há resquícios de sangue no chão e marcas de balas cravadas em uma moto baú, que está estacionada na área coberta do estabelecimento.

Baú de motocicleta estacionada no bar onde ocorreu foi atingido por dois disparos Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O bar era o primeiro numa fileira de seis negócios do tipo, antes da rede de postos Costa do Dendê. O último bar também foi cravejado por armas de bala de fogo, o que indica que o atirador executou os disparos onde havia mais concentração de pessoas. O bar comandado por Solange era o penúltimo e não foi atingido.

Último bar da fileira de estabelecimentos na localidade do Pelourinho, na Rua Nossa Senhora de Santana, também foi atingida por disparos Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Segundo uma comerciante da rua, que preferiu não se identificar, Solange era uma pessoa querida na localidade e mãe de uma mulher jovem adulta. Ela era natural de Dias D’Ávila e tinha o comércio como única fonte de renda.

A dona de um dos bares, que também preferiu se manter em anonimato, contou que o momento do tiroteio foi desesperador. “Eu estava lá na hora e tive que correr para me salvar. Depois que eu voltei que vi direito o que aconteceu. Foi horrível”, disse ela, que está tomando tranquilizantes após o episódio.

Cinco dos feridos foram encaminhados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outro foi internado no Hospital do Subúrbio, em Salvador, segundo a Polícia Civil. Ao CORREIO, dois funcionários da UPA de Dias D´Ávila disseram que todos os pacientes já haviam sido liberados ou transferidos para hospitais. Ainda, acrescentaram que todos foram ouvidos pela polícia ainda na madrugada desta segunda-feira (6).