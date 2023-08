Mulher morta em Tancredo Neves foi surpreendida com tiro nas costas

A primeira capela do Cemitério Bosque da Paz, em Salvador, ficou lotada na manhã desta quarta-feira (16). No local, amigos e familiares de Paloma Assis São Pedro, 30 anos, morta a tiros em Tancredo Neves, pareciam ainda não acreditar na maneira como ela morreu. Além do choro, gritos de desespero foram ouvidos sempre que alguém se aproximava do caixão de Paloma e a ficha de sua morte caía.