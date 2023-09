Mulher que mandou matar marido na Bahia esqueceu câmeras ligadas e ajudou assassinos

A principal suspeita no caso de assassinato de José Vicente de Cerqueira Sena, de 40 anos, esqueceu as câmeras da casa ligadas e foi vista ajudando os assassinos. A mulher da vítima, suspeita de mandar matar o marido na residência do casal, foi vista nas imagens chegando ao local junto com um criminoso. O caso aconteceu na última na quarta-feira (6), em Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano.



Na sequência, a suspeita ajudou o homem a procurar o marido em sua casa. A vítima, que estava tomando banho, tenta fugir do bandido e entra luta corporal com o assassino já do lado de fora da casa. Um segundo suspeito sai de dentro de um carro estacionado do lado de fora da casa e ajuda o atirador a conter a vítima. José Vicente não resistiu aos ferimentos.