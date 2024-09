SEGURANÇA

Mulher tem cachorro roubado quando passeava com o animal na Graça

Uma mulher teve o cachorro roubado quando passeava com o animal pela Alameda Capimirim, no bairro da Graça, na noite de sábado (21). Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança. Os bandidos estavam em um carro preto e abordaram a vítima quando ela caminhava na calçada. Os criminosos levaram o cão, mas soltaram alguns minutos depois e a tutora conseguiu reencontrar o animal.

O carro encosta na calçada e um homem desce do veículo. O bandido encurrala a vítima contra o muro e obriga a mulher a entregar o cachorro, despois volta para o veículo suspendendo o animal pela coleira e o carro arrasta. Durante o roubo uma mulher caminha do outro lado da rua com outro cachorro, mas parece não perceber a ação.

Depois que o carro arrasta a vítima saí correndo em busca de ajuda. Cerca de dois minutos depois o cachorro reaparece na esquina, sozinho. Segundo testemunhas, a tutora teria gritado que o animal é idoso e isso teria feito os bandidos desistirem do roubo. Um amiga da família contou que apesar do susto os dois estão bem.

Yorkshire é uma raça que pode custar até R$ 4 mil. Outros moradores relataram que os crimes ocorrem durante todo o dia, e que são mais intensos no início da manhã e no final da tarde. Os bandidos usam carros, como ocorreu no sábado, mas também motocicletas e agem até a pé. Geralmente o objeto mais desejado é o aparelho celular. A Alameda Capimirim, onde houve o roubo do cachorro, é formada por condomínios, usada por pessoas para passear com os animais e não tem saída.