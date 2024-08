CRIME

Mulher trans é morta a tiros no sudoeste da Bahia

Uma mulher transexual foi morta a tiros em Jequié, no sudoeste baiano, na noite do último sábado (10). O caso foi registrado pela Polícia Civil da Bahia.

As primeiras informações apontam que o crime teria ligação com o tráfico de drogas da cidade. A delegacia de Jequié investiga o crime.

A cidade está entre as cinco mais violentas do país, segundo dados do Atlas da Violência 2024. O município aparece atrás apenas de Santo Antônio de Jesus, com taxa de homicídio de 91,9 por cem mil habitantes. No ano passado, Jequié chegou a liderar o ranking.