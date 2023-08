Mulheres são feitas reféns dentro de casa em Cruz das Almas

Duas mulheres foram feitas como reféns em Cruz das Almas, no Recôncavo, durante uma operação policial. O caso aconteceu quando policiais foram averiguar uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Bela Vista, conhecido como Areal, nessa terça-feira (29).



Segundo informações da Polícia Militar, ao chegarem na Rua San Martin, policiais avistaram dois homens fugindo, sendo que um deles abandonou uma sacola. Na mochila, os PMs encontraram drogas, arma de fogo, e outros objetos. Após uma varredura no local, os policiais ouviram pedidos de socorro vindo de um imóvel, onde os criminosos mantinham duas mulheres reféns, que estavam sendo ameaçadas com uma faca no pescoço.