Mulheres são mais propensas a ter lesões e doenças nos joelhos; entenda

Especialista indica causas anatômicas, hormonais e até culturais

Wendel de Novais

Publicado em 15 de março de 2025 às 07:52

Entenda o que causam lesões em joelhos para mulheres Crédito: Reprodução

Além de marcar a luta pela equidade de gênero, o Mês da Mulher, março, serve para lembrar à população feminina a importância de cuidar da saúde. Os joelhos, por exemplo, requerem das mulheres maior atenção em comparação aos homens, já que as lesões e doenças nessa região do corpo tendem a ser mais recorrentes nelas. >

Segundo o ortopedista Marcelo Midlej Reis, especialista em cirurgia nos joelhos, isso se deve a fatores anatômicos, hormonais e até culturais. Entre os casos apontados por ele como mais frequentes em mulheres, estão lesões nos ligamentos, condropatia patelar, artrite, artrose e osteoporose.>

“O fato de as mulheres comumente terem bacias mais largas, joelhos valgos (virados para dentro) e ângulo de quadríceps maior leva a alterações biomecânicas e de alinhamento, facilitando a ocorrência de condropatia patelar, ou seja, o desgaste da cartilagem articular da patela”, explica Marcelo.>

As variações do nível de estrogênio durante o ciclo menstrual também contribuem para que as mulheres estejam mais suscetíveis a lesões. “Como o estrogênio é responsável por manter a saúde das articulações e cartilagens, com essa oscilação, elas ficam mais fragilizadas”, justifica o ortopedista. “A lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), por exemplo, acomete a população feminina até oito vezes mais”, destaca.>

Além disso, com a chegada do último ciclo menstrual, entre os 45 e os 55 anos, as mulheres ficam mais vulneráveis a sofrer de artrite, artrose e osteoporose. “Nesse período, diminui a quantidade de estrogênio presente no corpo, fundamental para a manutenção de cálcio nos ossos e, consequentemente, o fortalecimento deles”, esclarece Marcelo.>

Finalmente, outro fator associado a danos aos joelhos tem relação com a cultura: o uso excessivo de salto alto. Com a má distribuição do peso corporal, o hábito, adquirido por parte das mulheres, exige maior esforço e, assim, provoca o desgaste, sobretudo, da cartilagem da patela.>

Como se prevenir>

Ainda que sejam inerentes algumas condições favoráveis à ocorrência de lesões e doenças nos joelhos das mulheres, é possível — e recomendado — adotar formas de preveni-las, conforme lista a seguir Marcelo Midlej Reis.>

Controlar o peso corporal;>

Fazer check-up ortopédico;>

Realizar fortalecimento muscular;>

Dar preferência ao uso de calçados que ofereçam maior estabilidade corporal;>