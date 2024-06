NOVO LOCAL

Multicentro de Saúde em Amaralina terá capacidade para 71 mil procedimentos por mês

Unidade agora funciona em um prédio novo e maior

Da Redação

Publicado em 20 de junho de 2024 às 11:44

Multicentro de Saúde em Amaralina Crédito: Betto Jr./ Secom

A Prefeitura de Salvador inaugurou nesta quinta-feira (20) o novo multicentro de Saúde Multicentro de Saúde Dr. Adriano Pondé, em Amaralina, que contou com investimento de R$4,7 milhões e terá capacidade para realizar cerca de 71 mil procedimentos por mês, entre exames e consultas. A unidade funcionava em um prédio menor e, agora, passa a ocupar uma estrutura com 2,1 mil metros quadrados e cinco andares.

O multicentro funciona como uma unidade de referência para doenças cardiovasculares com atendimento médico e multiprofissional especializado, exames e procedimentos de média complexidade. O equipamento conta ainda com novo e moderno consultório odontológico e aparelho de raio X. Do total de procedimentos, o local terá capacidade para 25 mil exames laboratoriais.

O prefeito Bruno Reis afirmou que a unidade terá custeio mensal de R$2 milhões e ressaltou que o novo multicentro vai triplicar a capacidade de operação em relação ao antigo equipamento. “Nesse novo multicentro, que parece uma policlínica particular de primeiro mundo, nós investimos quase R$5 milhões. Aqui nós estamos triplicando a nossa operação. Na prática, é como se nós estivéssemos abrindo duas novas unidades”, disse.

Ele também salientou que há uma demanda reprimida grande por conta da pandemia. “As pessoas durante a pandemia não puderam buscar os exames, as consultas especializadas, e este equipamento, somado aos outros que nós inauguramos, com o programa Saúde nos Bairros, com as contratualizações que nós fizemos nas redes, nós estamos avançando para zerar a fila por espera de consultas especializadas e exames em nosso município”, pontuou.

Bruno Reis explicou também que, no local, serão oferecidas consultas com diversas especialidades. “Aqui são diversas especialidades médicas, como ginecologia e pediatria, todas as especialidades que às vezes as pessoas têm dificuldade de conseguir nas UBS (unidades básicas de saúde), até porque a gente às vezes tem dificuldade de levar os profissionais para os bairros mais distantes da cidade”, frisou.

O secretário municipal da Saúde, Alexandre Reis, destacou que este é o segundo multicentro especializado entregue pela Prefeitura somente neste mês de junho. Antes, no último dia 5, a gestão municipal inaugurou o Ambulatório Médico Especializado de Pirajá. Segundo ele, a unidade tem capacidade para atender 160 pessoas por dia e conta com 28 consultórios médicos, três aparelhos de ecocardiografia e duas salas de ultrassonografia, que não existiam na estrutura anterior.

“A gente está trocando uma estrutura de menor porte para uma de maior porte. Aqui, a gente continua como centro de referência para doenças cardiovasculares, ofertando equipe com diversas especialidades, como angiologistas, cardiologistas, oftalmologistas, porém com uma capacidade muito maior do que a anterior”, frisou.

O imóvel onde está instalado o multicentro tem cinco pavimentos. No subsolo e térreo funcionam recepção, agendamento de consultas, sala de procedimentos, ECG e serviço social. No primeiro andar, estão consultórios de odontologia, atendimento farmacêutico, dispensação de medicamentos, coleta de exames laboratoriais e sala de curativo.