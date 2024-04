RED BULL DANCE YOUR STYLE

Mundial de danças urbanas acontece neste sábado (13) em Salvador

Uma das principais competições de danças urbanas do mundo, Red Bull Dance Your Style, chega a Salvador neste sábado (13) e terá seletivas abertas ao público. A abertura dos portões e o credenciamento dos dançarinos começa às 14h.

Com etapas classificatórias que vão ocorrer durante a seletiva no Largo Tereza Batista, todos os eventos classificatórios serão gratuitos e quem escolhe os vencedores é o público.

“Acredito que vamos conseguir unir potências extremamente específicas de Salvador e teremos competidores com características fortes que irão entregar um alto nível de performance”, diz Raquel Cabaneco, coreógrafa do rapper Djonga e integrante do ballet da cantora Urias, que é responsável pela curadoria do evento no Brasil ao lado do dançarino e produtor audiovisual Pedro Brum.