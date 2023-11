Mural Flor de Pedras, de Juarez Paraíso, é restaurado

Nesta quinta-feira (23), a restauração do mural Flor de Pedras, do artista baiano Juarez Paraíso foi entregue pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). A obra foi criada em 1998 e é localizada no Museu Geológico da Bahia (MGB).



Representando a aproximação da ciência com a arte, por meio de suas pétalas, é possível observar diferentes recursos minerais encontrados no estado



“Essa restauração tem um significado muito especial para mim e é um símbolo, uma referência expressiva, porque reflete o interesse do Governo da Bahia, através do secretário Angelo Almeida, e a sua sensibilidade voltada para a preservação dessa obra. Acredito que essa restauração vai ser um exemplo, primeiro porque ela foi muito bem executada por um dos maiores restauradores do Brasil, o Dirson Argolo, segundo porque está localizada no Museu Geológico, um recanto muito importante para a Bahia, para Salvador”, disse Juarez Paraíso, em nota distribuída pela SDE.