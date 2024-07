EXPOSIÇÃO

Museu de Arte da Bahia reabre na próxima terça (23)

Equipamento passou por obras de revitalização

Da Redação

Publicado em 21 de julho de 2024 às 08:00

Obras do acervo do MAB Crédito: divulgação

No dia em que completa 106 anos, o Museu de Arte da Bahia (MAB), localizado no Corredor da Vitória, será reaberto, às 10h da próxima terça-feira (23), com a exposição sobre o Movimento Armorial, criado e liderado por Ariano Suassuna. O equipamento passou por obras de revitalização e o público voltará ao local após a conclusão da primeira etapa das obras.

A primeira etapa das obras de requalificação, realizada entre os meses de dezembro de 2023 e julho de 2024, contemplaram a cobertura dos três prédios e o piso do primeiro andar. A previsão é que até dezembro seja entregue a segunda etapa, com a revitalização dos jardins e outros espaços. A terceira e última fase, quando o equipamento será entregue totalmente reformado e com o retorno das exposições do acervo histórico do MAB, está prevista para o início do ano que vem.

O museu mais antigo do estado é administrado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA). “Este é um dia muito significativo. Reabrir o MAB, no dia do seu aniversário, recebendo uma exposição como a Armorial 50, só mostra a importância desse equipamento para Salvador. Um museu com capacidade para receber grandes eventos nos cenários nacional e internacional”, afirma Marcelo Lemos, diretor geral do Ipac.

Além da Mostra do Movimento Armorial, estão previstas para os meses de julho e agosto, as exposições de Fábio Magalhães, a continuação da mostra de Floro Feire, Retratos de um Tempo, e a residência artística de Bel Borba. “Depois da primeira etapa da reforma, o MAB reabre com uma exposição incrível, que já vem circulando o Brasil. Estamos nos preparando, também, para as outras mostras que estão chegando e dando continuidade ao nosso trabalho para entregar o equipamento novo para o público baiano”, afirmou Pola Ribeiro, diretor do MAB.

O MAB também vai receber a Oficina e Restauração de Cerâmica e Azulejaria e o novo museu Udo Knoff, que terá as novas instalações no corredor da vitória, com espaço expositivo, além de fornos para a realização de oficinas para os públicos interessados.

Após passar por Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Campina Grande e Recife, a Mostra "Armorial 50" chega ao MAB, para uma temporada entre os dias 23 de julho e 20 de outubro. A exposição celebra os cinquenta anos Movimento Armorial, um dos mais importantes movimentos artísticos brasileiros, fundado em Recife, na década de 1970, pelo renomado dramaturgo, professor, pintor e escritor Ariano Suassuna (1927-2014).

"Armorial 50" tem a curadoria de Denise Mattar, idealização e coordenação da produtora Regina Rosa de Godoy e consultoria do artista plástico Manuel Dantas Suassuna (filho de Ariano Suassuna) e do poeta, ensaísta e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Carlos Newton Júnior. Instalada no no térreo do MAB, a exposição oferece uma imersão no universo armorial, com uma programação diversificada que inclui espetáculos musicais, debates sobre o legado do movimento, atividades interativas e acesso a conteúdos digitais, como um tour virtual da mostra e uma playlist em streaming de áudio.