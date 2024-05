SAÚDE

Mutirão de Dor Lombar chama a atenção para doenças raras

Reumatologistas destacaram a importância de buscar atendimento precoce

A auxiliar de cozinha Andreia Souza, 43 anos, tem uma dor na coluna que a impede de trabalhar e, apesar de tomar inúmeras medicações, ela não consegue nem dormir direito. Nesta sexta-feira (10), ela foi uma das pacientes que procurou atendimento no ‘Mutirão de Dor Lombar’, uma iniciativa da Clínica IBIS, em parceria com a Faculdade ZARNS de Medicina, com objetivo de facilitar o diagnóstico precoce e o tratamento da espondilite anquilosante.

A doença é autoimune, sem cura e pouco conhecida. Ela afeta principalmente a coluna vertebral. Andreia começou a sentir as primeiras dores há dois anos, fez diversos exames e descobriu que tem duas hérnias de disco. A auxiliar de cozinha buscou ajuda porque não conseguia consulta com especialistas e se sentia imobilizada por causa da dor.

“Fiquei impedida de trabalhar por conta das dores e também da falta de atendimento, porque para conseguir um médico reumatologista é muito difícil, e até no particular a gente não consegue. Estou, por exemplo, com uma requisição para 2025. Quando vi na imprensa que teria esse mutirão e larguei tudo para vir buscar ajuda”, contou.

Ela já passou por diversos especialistas, mas foi no mutirão que teve a primeira consulta com um reumatologista. A médica Emanuela Pimenta, que avaliou os exames de Andreia, contou que a ação foi desenvolvida em alusão ao Maio Roxo, mês que busca chamar atenção para as doenças especiais, como é o caso da espondilite anquilosante, e frisou a importância do diagnóstico precoce.

“São pacientes que passam por vários especialistas e que não conseguem diagnosticar, porque é uma doença rara, mas os reumatologistas conseguem fazer o diagnóstico. O mutirão é para acolher esses pacientes que estão com a dor lombar de longas datas, diagnosticar e fazer o acompanhamento. É uma doença autoimune, tem fatores genéticos e ambientais, não se sabe a causa ao certo”, afirmou a reumatologista.

As principais vítimas são homens e jovens. Ela causa dor lombar e pode acometer outras regiões como inchaço nos tornozelos, na planta dos pés e causar inflamação nos olhos. O diagnóstico da espondilite anquilosante pode ser desafiador e muitas vezes requer uma combinação de histórico clínico e familiar, exames físicos e de imagens, como radiografias e ressonância magnética, e testes laboratoriais.

O tratamento é realizado com medicamentos feitos utilizando o que há de mais avançado em biotecnologia e que agem especificamente nas substâncias responsáveis pela inflamação. São chamadas terapias biológicas. O reumatologista da IBIS, Dr. Rafael Carvalho, explica que a efetividade do tratamento está diretamente relacionada ao tempo de acometimento pela doença.

“A descoberta precoce é capaz de restabelecer a mobilidade, evitar a progressão e garantir uma ótima qualidade de vida aos pacientes”, afirma o médico.