SAÚDE

Mutirão oferta 40 mil vagas para exames gratuitos de mamografia na Bahia; saiba como agendar

Ações acontecerão em Salvador e no interior do estado

Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:16

A mamografia é o exame padrão-ouro para o rastreamento do câncer de mama na população Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Um mutirão ofertará 40 mil mamografias ao longo do mês de outubro para mulheres de 40 a 69 anos. Os exames serão feitos mediante agendamento prévio pelo site do Governo da Bahia. Em Salvador, os exames serão realizados em carretas que têm a capacidade de realizar até 154 procedimentos por dia.

As unidades móveis ficarão nos bairros:

Nazaré;

Cabula;

Pau da Lima;

Bonfim;

Caixa D’Água;

São Cristóvão;

Piatã;

Ondina;

Brotas;

Cajazeiras;

Itacaranha;

Centro Administrativo da Bahia (CAB);

São Tomé de Paripe;

Caminho das Árvores.

Na capital baiana, os agendamentos também podem ser realizados em três pontos fixo: estações da Lapa, Mussurunga e Pirajá, com funcionamento nos dias 24, 25 e 26 de setembro, das 7h às 17h.

No interior do estado, os atendimentos serão realizados pelas 24 Policlínicas Regionais. Os agendamentos devem ser feitos por meio das secretarias municipais de Saúde. Confira lista das cidades que receberão o serviço gratuito:

Alagoinhas;

Barreiras;

Brumado;

Eunápolis;

Feira de Santana;

Guanambi;

Ilhéus;

Irecê;

Itaberaba;

Itabuna;

Jacobina;

Jequié;

Juazeiro;

Paulo Afonso;

Ribeira do Pombal;

Santa Maria da Vitória;

Santo Antônio de Jesus;

Senhor do Bonfim;

Serrinha;

Simões Filho;

Teixeira de Freitas;

Valença;

Vitória da Conquista;

São Francisco do Conde.

Também serão realizados mutirões com oferta de 40 vagas por sábado em hospitais nos dias 11 e 25 de outubro. Confira abaixo:

Centro Estadual de Oncologia (Cican);

Hospital Geral de Vitória da Conquista;

Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié;