Rafique Nasser faz espetáculo musical no Quinta da Casa da Casa Rosa

Evento acontece nesta quinta-feira (25), às 20h

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10:54

Rafique Nasser
Rafique Nasser Crédito: Divulgação/Leonardo Monteiro

O projeto Quinta da Casa da Casa Rosa recebe o cantor e compositor valenciano Rafique Nasser, no espetáculo musical “Lama Preta”, no Teatro Cambará, nesta quinta-feira (25), às 20h. O artista interpreta canções autorais e releituras de músicas da cultura popular, em homenagem às trabalhadoras e trabalhadores das águas e dos manguezais da Bahia. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda pela Sympla. O espaço tem acessibilidade arquitetônica e o evento terá tradução em Libras.

Rafique Nasser vem se inserindo na cena da música autoral da Bahia e construindo uma obra que está ligada a temas do cotidiano, amores e sensibilidades, num registro de expressividade cultural preta, originária, brasileira, mas também ibérica e latina – sempre fincada no popular. Transita em um diálogo entre o local e o regional, o regional e o universal.

Rafique surgiu em registro fonográfico em 2017, com o lançamento do EP “Arado”, onde apresenta o cenário local e suas influências, tanto da música pop e da psicodelia nordestina da década de 1970, quanto da tradição dos festejos populares e da musicalidade que nascem de festas pesqueiras e rurais. Em 2021, lançou “Conto Lamento de um Rio que Secou”, produzido pela gravadora Mungunzá Records. Em 2023, lançou o seu terceiro EP, “Veneno Doce”. Composto em 2023, o disco experimenta o forró, suas vertentes e linguagens. A obra tem forte influência das musicalidades do Recôncavo e do Baixo Sul da Bahia.

No show “Lama Preta”, a perspectiva é destacar as poéticas próprias dos territórios pesqueiros, dos manguezais, da vida junto ao mar. Potencializar a musicalidade produzida por esses modos de vida e seus valores civilizatórios, fortalecendo, na pauta da música brasileira, as canções que visibilizam essa ancestralidade, com uma banda composta por violão, flauta/pífano, contrabaixo, percussão e trompete.

O “Quinta da Casa”, neste ano de 2025, foi contemplado pelo edital Gregórios – Ano IV com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador, e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), Ministério da Cultura, Governo Federal. Lançado em novembro de 2023, o projeto inclui na agenda regular do Teatro Cambará da Casa Rosa uma diversa programação de espetáculos, de variadas linguagens artísticas, que vêm movimentando a capital baiana, numa iniciativa de difusão do trabalho da nova cena local. Em 2025, serão 20 edições realizadas, de janeiro a dezembro, com programação montada através de seleção pública que contabilizou 194 propostas inscritas, ofertando a estrutura da Casa Rosa e apoio financeiro para os artistas e grupos participantes.

Quinta da Casa apresenta:

Rafique Nasser

Quando: 25 de setembro de 2025 (quinta-feira), 20h

É proibida a entrada após o início do espetáculo

Onde: Teatro Cambará da Casa Rosa

(Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia)

Quanto: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)

Vendas antecipadas pela Sympla: https://linktr.ee/casarosasalvador

Acessibilidade: Arquitetura acessível e tradução em Libras

Classificação indicativa: Livre

