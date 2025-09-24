COMOÇÃO

Mãe de autista morto em ação da PM questiona: 'cadê o cordão de meu filho?'

Corpo de Marcus Vinicius Alcântara, de 26 anos, foi sepultado na manhã desta quarta-feira (24); ele se assustou e, ao correr, foi ferido com diversos tiros

Bruno Wendel

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 13:07

Marcus Vinicius Alcântara Crédito: Reprodução/Redes sociais

Maria do Carmo, mãe do jovem autista Marcus Vinicius Alcântara, de 26 anos, morto a tiros no bairro Rio Sena, chegou de cadeira de rodas e amparada por familiares ao Cemitério Memorial Vale da Saudade, em Candeias, Região Metropolitana de Salvador, no final da manhã desta quarta-feira (24). Segundo moradores, na tarde da segunda-feira (22), Marcus se assustou com uma ação policial na Rua da Bomba e, ao correr, foi ferido com diversos tiros.

"Meu filho estava com o cordão [que sinaliza que é autista]. Cadê o cordão de meu filho?", perguntou Maria do Carmo. Amigos e familiares vieram em pelo menos três ônibus, cinco vans e carros particulares para a despedida. De acordo com a mãe, uma testemunha conta que alertou aos policiais que Marcus Vinicius era 'especial' e mesmo assim, os tiros continuaram.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é acompanhado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que instaurou investigação para apurar o fato.

Cemitério Memorial Vale da Saudade, em Candeias Crédito: Bruno Wendel