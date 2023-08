Na CPI do MST, comandante da PM-BA defende que policias são 'pacificadores sociais'

O coronel comandante da Polícia Militar da Bahia defendeu, nesta quarta-feira (16), durante sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MST (Movimento Sem Terra) que a posse de armas deve ser exclusiva dos profissionais da segurança pública. "Defendemos que policial é um verdadeiro pacificador social, ele está presente para evitar que o conflito aumente", disse. A fala acontece após mais de 30 mortes em ações policiais na Bahia . "Não faço ressalvas a praticantes de tiro, mas defendo que a arma tem que estar nas mãos do agente de estado", finalizou.

Sobre as ocupações do MST, o coronel afirmou que não tem acontecido derramamento de sangue em nenhuma situação e que preza pela "preservação da vida".

"Não podemos admitir situação de barbárie em que seres humanos conflitam com armas e sem a presença do estado para fazer essa arbitragem", disse.

O registro de mortos pela Polícia Militar (PM) durante ações da corporação na Bahia chegou a 31 no período de apenas uma semana, de acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado e levantamento da reportagem em matérias publicadas no CORREIO.