Nestlé abre mais de 2 mil vagas na Bahia e em mais 4 estados

A Nestlé abriu nesta segunda-feira (26), 2.388 vagas de empregos na Bahia e mais 4 estados do País - São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco e Mato Grosso. A empresa, com mais de um século de existência, é líder no setor de alimentos. As oportunidades são para as áreas de Representante de Nutrição Infantil, Analista Júnior de Power BI, Assistente de Atendimento e Gerenciamento de Dados, Estágio, Auxiliar na Fabricação, Cientista de Dados, Manutenção Elétrica, Supervisão de Depósito e Estágio em Publicidade e Propaganda, entre outras (confira abaixo a lista completa).

​​Os contratados poderão atuar no modelo remoto ou presencial. Os salários e benefícios variam de acordo com a função e o grau de escolaridade do profissional. Vale ressaltar que há funções para estagiários e para pessoas com deficiência (PcD). Para se inscrever no processo seletivo, basta se cadastrar através do site oficial da empresa.