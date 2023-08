“Ninguém entendeu nada, foi um desespero”, relata passageira do metrô

Passageiros enfrentam transtornos após o metrô ter o serviço interrompido. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Passageiros do metrô enfrentaram momentos de transtorno antes que as operações fossem totalmente interrompidas em decorrência do apagão que atingiu todas as regiões do Brasil, na manhã desta terça-feira (15). A técnica de enfermagem Linaete Monteiro, 52, voltava do trabalho quando percebeu que o transporte passava por problemas. “Da estação Lapa até o Acesso Norte o metrô parou três vezes e estava mais devagar que o normal”, conta.

Segundo Linaete, nenhum funcionário da CCR Metrô Bahia informou aos passageiros o que estava acontecendo, o que aumentou o clima de tensão dentro do vagão. “O metrô estava muito lotado e ninguém entendeu nada. Os funcionários não avisaram o que estava acontecendo e eu só fui saber que tinha apagão quando cheguei em casa”, diz. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que passageiros tiveram que caminhar pelos trilhos até a estação mais próxima.

Por conta do apagão, alguns vagões não chegaram até as plataformas e ficaram parados no meio dos trilhos. O fornecimento de energia elétrica começou a ser restabelecido por volta das 10h20, no entanto, até às 13 horas ainda não havia previsão para o retorno do funcionamento do metrô na capital baiana. Os acessos às estações seguem fechados até o restabelecimento da energia elétrica.

Metrô parado fora da plataforma na Av. Paralela. Crédito: Maysa Polcri/CORREIO