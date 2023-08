Apagão suspende serviços e provoca falta de água no Nordeste

Todas as capitais do Nordeste foram afetadas. Crédito: Arquivo CORREIO

A interrupção de luz que atingiu diversos estados do Brasil, nesta terça-feira (15), causou transtornos também no Nordeste. Algumas cidades estão sem luz e sem água. A internet foi afetada e há congestionamentos por conta de falhas nos semáforos. Escolas dispensaram estudantes e serviços de saúde precisaram ser suspensos.



Em Recife (PE), bairros famosos, como a Boa Viagem, tiveram o sistema reestabelecido cerca de 30 minutos após a interrupção, mas grande parte da cidade permaneceu às escuras até às 11h. Também houve falta de energia em outras cidades de Pernambuco, como Caruaru, no Agreste, e Petrolina, no Sertão.

Em Fortaleza (CE), a queda de energia afetou diretamente os semáforos da cidade que ficaram apagados causando transtornos no trânsito. Cerca de 1h depois, os primeiros bairros começaram registrar o retorno da energia. Sobral, Juazeiro do Norte e Crato também foram atingidas pela falta de energia elétrica.

No Rio Grande do Norte e em Alagoas a falta de luz afetou também o abastecimento de água, na capital e no interior do estado. A Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern) informou que após a retomada da energia elétrica o sistema de água poderá levar até 48h para ser totalmente reestabelecido.

Em Alagoas, 77 dos 102 municípios do estado foram afetados. As concessionárias montaram plantão para atender os consumidores e orientaram que eles economizem água até que a situação seja normalizada. Em Maceió, moradores relataram que ficaram também sem acesso à internet.

Na Paraíba a interrupção durou cerca de 15 minutos e afetou 113 municípios, ou 30% dos consumidores. Em João Pessoa, os semáforos continuaram apagados mesmo após 1h do reestabelecimento da energia. Equipes da prefeitura precisaram montar uma operação para resolver o problema.

Em Aracaju (SE), a falta de luz afetou os semáforos e deu um nó no trânsito, por isso, 40 agentes foram enviados para os principais cruzamentos da cidade. Aulas foram suspensas, mercados fecharam as portas e serviços de saúde, como a vacinação, precisaram ser interrompidos. Pelo menos, 75 municípios foram atingidos. A situação começou a ser normalizada por volta das 11h.

No Maranhão, a capital São Luís e o interior do estado foram afetados. Lojas fecharam, escolas suspenderam as aulas e serviços públicos foram interrompidos. No Hospital do Câncer, por exemplo, não há gerador e o setor de consultas e exames precisou ser paralisado. Pessoas que esperavam atendimento decidiram ir embora. O trânsito também ficou caótico.