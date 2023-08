Partes de Salvador e outras nove cidades baianas têm fornecimento de energia retomado após apagão

O fornecimento de energia voltou em algumas partes de Salvador, além de cidades como Ilhéus, Itabuna, Eunápolis, Porto Seguro, Barreiras, Luis Eduardo Magalhães, Juazeiro, Jacobina, Paulo Afonso nesta terça-feira (15).



O retorno gradativo acontece após o apagão interromper a energia por volta das 8h23 desta terça-feira (15) depois de uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional. Até as 12h, cerca de 50% dos consumidores inicialmente afetados foram normalizados.

Metrô parou de funcionar e sinaleiras ficaram apagadas. Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

Houve registros de falta de luz na Bahia, além de estados do Norte, Nordeste e Sudeste, como Ceará, Pernambuco, São Paulo e Maranhão.

Em nota, a Neoenergia Coelba informou que o "restabelecimento das cargas afetadas pela ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) acontece, gradativamente, mediante autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS)".

O sistema do metrô parou de funcionar e os usuários desceram dos vagões após o sistema ser interrompido pela falta de energia. Os passageiros foram orientados a evacuar as plataformas e as estações até que o fornecimento de energia seja restabelecido.

Em Salvador, moradores relataram falta de energia por volta de 8h30.

Com a falta de energia, clientes das operadoras Vivo, Claro e TIM relatam instabilidade na internet e também nas linhas telefônicas.

Retomada no país inteiro

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) informou na manhã desta terça-feira, 15, que as distribuidoras impactadas pelo apagão de energia elétrica seguem atuando em regime de contingência para restabelecer o fornecimento nas suas áreas de concessão. De acordo com a entidade, o atendimento já foi normalizado na maior parte das localidades afetadas.

"As reconstituições do sistema têm sido aplicadas de forma segura pelas empresas, sob orientações do ONS (Operador Nacional do Sistema)", disse a Abradee em nota.

Segundo a entidade, a interrupção se deu às 8h31, com a interligação Norte/Sudeste e as causas da ocorrência ainda são apuradas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).