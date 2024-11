HAJA PACIÊNCIA

No feriado, ferry-boat registra fila de mais de quatro horas de espera em Salvador

Cinco embarcações estão operando nesta sexta-feira (15)

O fluxo de veículos que deixam Salvador e seguem para a Ilha de Itaparica está intenso na manhã desta sexta-feira (15). No dia em que é celebrada a Proclamação da República, a fila de espera para o embarque de veículos no ferry-boat é de quatro horas ou mais. As informações são do filômetro da Internacional Travessias, que opera o sistema. A atualização mais recente foi realizada às 8h15.