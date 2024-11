FERIADÃO

Na véspera do feriado, ferry-boat tem espera de mais de quatro horas em Salvador

Sistema opera com quatro embarcações

Na manhã desta quinta-feira (14), véspera do feriado da Proclamação da República, o sistema ferry-boat registra filas intensas no Terminal Bom Despacho, em Salvador. Às 9 horas, o tempo de espera era de mais de quatro horas para os veículos embarcarem.

O sistema opera com quatro embarcações: Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Anna Nery e Rio Paraguaçú. No terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, o fluxo de veículos é menos intenso. O tempo de espera é de até 50 minutos para veículos, segundo o filômetro da Internacional Travessias.

No sentido terminal São Joaquim para Bom Despacho, a suspensão de embarque de caminhões permanece válida das 5h das sextas-feiras até às 15h dos sábados, como também das 5h de vésperas de feriados até às 5h do dia posterior ao seu retorno.

No sentido terminal Bom Despacho para São Joaquim, a suspensão é válida das 5h dos domingos até às 5h da segunda-feira, como também das 5h do dia posterior ao feriado até às 5h do dia seguinte. Veículos pesados transportando alimentos e também pacientes em tratamento fora do domicílio, poderão embarcar normalmente no período de restrição.