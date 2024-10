ATAQUES A ÔNIBUS

'Nossos rodoviários estão sofrendo essa carga muito grande de terror', diz presidente da Integra

Cinco bairros de Salvador estão com serviço de transporte afetado após problemas na segurança pública



Da Redação

Wendel de Novais

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 08:35

Final de linha de ônibus Crédito: Marina Silva/CORREIO

Os ataques a ônibus e a insegurança em Salvador já afetam o serviço do transporte público em cinco bairros: Bairro da Paz, São Gonçalo do Retiro, Pernambués, IAPI e Pero Vaz. Mas, além do transporte, os ataques também causam impactos para os rodoviários.

"Isso vem prejudicando muito a população, vem prejudicando muito a prestação do serviço e principalmente os nossos rodoviários que estão sofrendo essa carga muito grande de terror, de ameaça e até a própria vida", diz o presidente da Integra, César Nunes.

Ele apela que as autoridades de segurança estejam atentas a esses casos. "Hoje cinco bairros na cidade que estão conflagrados. É um fato ilusitado e isso precisa ser visto pelas autoridades de segurança pública para que corrija essas distorções dentro do policiamento ostensivo de Salvador", ponta Nunes.

Os ônibus pararam de circular em cinco bairros de Salvador após ações policiais. O último bairro a ser afetado foi o do Pero Vaz, que fica nas adjacências do IAPI. "Infelizmente a Pero Vaz também de forma indireta foi atingida, já que fica um bairro adjacente do IAPI. Os ônibus do IAPI também que faziam o final de linha, como BRT, como Lapa, já não estão fazendo o final de linha lá. O Lapa mesmo está parando no terminal da Lapa, fazendo o retorno no Largo do Tamarineiro", explica.

Linhas afetadas

No Bairro da Paz, o serviço de transporte foi interrompido após os manifestantes incendiarem um ônibus na segunda-feira (14). Segundo a Secretaria Municipal da Mobilidade (Semob), os veículos das linhas 1057 – Est. Mussurunga x Bairro da Paz e 1070 – Est. Mussurunga x Piatã/Bairro da Paz não estão acessando o bairro e seguem pela avenida Paralela.

Já na região de São Gonçalo houve registro de caso de violência na segunda-feira (14). Os ônibus da linha 1118 - Term. Acesso Norte x São Gonçalo não estão acessando o bairro e passaram a utilizar a rotatória da localidade conhecida como "Cabeção", nas proximidades do Hospital Roberto Santos, para seguir em direção ao Terminal Acesso Norte pela Silveira Martins.

Em Alto do Cruzeiro, a operação de transporte foi suspenso na manhã da quarta-feira (16), após registro de tiroteio na localidade. Os ônibus da linha 1103 - Alto do Cruzeiro x Pernambués (Circular), que atendem a região, foram remanejados para o terminal de Pernambués.

E em IAPI, um ônibus foi incendiado no inicio da tarde da quarta-feira (16), no final de linha do bairro, após a morte de um jovem durante uma ação policial. O atendimento no bairro foi suspenso, e os coletivos que circulam na localidade foram desviados pelo Largo do Tamarineiro.