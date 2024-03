BYD

Nova concessionária da BYD é inaugurada em Salvador

Loja do Retiro foi inaugurada na tarde desta segunda-feira (18)

Publicado em 18 de março de 2024 às 21:16

BYD Retiro foi inaugurada nesta segunda (18) Crédito: Raquel Brito/CORREIO

Uma nova loja da BYD foi inaugurada em Salvador nesta segunda-feira (18). A unidade Retiro fica na Avenida Barros Reis e é a segunda loja da BYD em Salvador, após a concessionária localizada em Patamares.

A inauguração contou com a presença de Stella Li, CEO da BYD nas Américas e vice-presidente executiva da empresa, e do presidente da BYD no Brasil, Tyler Li. Eles visitaram a loja após participarem do evento que aconteceu na tarde desta segunda-feira no complexo industrial de Camaçari, acompanhados do governador Jerônimo Rodrigues.

Para Andréia Menezes, gerente da loja do Retiro, a fabricante de carros elétricos chegou em Salvador para causar uma virada de conceito. “A BYD é a mudança. Mudança de ares, do modo de dirigir. E chegou a hora dessa modernidade se fazer presente aqui no estado”, diz.

Entre as oportunidades especiais de inauguração, Menezes destaca a gratuidade de documentação do veículo e que o carro acompanha um carregador portátil, o chamado Wallbox. Ela ressalta que os carros elétricos são vantajosos por motivos como o não pagamento de IPVA, uma vez que, na Bahia, carros 100% elétricos de até R$300 mil são isentos do imposto.

Rudá Cunha, empresário de 35 anos, queria apenas fazer um teste drive na semana anterior à inauguração, ele, mas caiu nos encantos do BYD Seal.

“Eu vim só para conhecer a loja, mas gostei tanto do carro que acabei fazendo o pedido. O design dele é espetacular, é um carro que entrega muito pelo preço. O custo benefício é muito alto comparado a outros carros do Brasil”, conta.

Apelidado de "Bat Móvel" pelos vendedores por conta da sua semelhança com o veículo do super-herói, o Seal está entre os carros mais populares da BYD.

Quem lidera entre os campeões de venda, entretanto, é o Song Plus. Ideal para aqueles que ainda não têm costume com um carro totalmente elétrico, o Song Plus é híbrido, e sua bateria pode chegar a 110 km.

Confira os mais populares:

Song Plus



Ano de lançamento: 2022

Valor: R$229.800,00

Dolphin

Ano de lançamento: 2023

Valor: R$149.800

Mini Dolphin (lançamento)



Ano de lançamento: 2024

Valor: R$115.800

Dolphin Plus

Ano de lançamento: 2023

Valor: R$179.800

Seal