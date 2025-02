SALVADOR

Nova Delegacia do Turista e modelo SAC na 14ª DT são inaugurados no Chame-Chame

Governo do estado espera maior agilidade no atendimento a baianos e turistas; confira serviços

Tharsila Prates

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 17:50

Nova sede da Delegacia do Turista no Chame-Chame Crédito: Divulgação/ Feijão Almeida GOVBA

A nova Delegacia de Atendimento ao Turista (Deltur) foi inaugurada nesta sexta-feira (14) na Rua Augusto Frederico Schmidt, no Chame-Chame, local que recebeu também um modelo de atendimento SAC na 14ª Delegacia (Barra). As entregas marcaram a conclusão de reformas e adequações nas unidades.>

As entregas foram realizadas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e pelo secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, acompanhados da delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, e do secretário de Turismo, Maurício Bacelar.>

A unidade da Deltur, situada no mesmo prédio da 14ª Delegacia, conta com modelo de atendimento SAC, sala de espera centralizada no térreo com três cabines de atendimento (equipada com recursos necessários ao gerenciamento do fluxo através do Sistema Atende), sala para depoimento especial, espaço para investigação e consultas, além de uma sala de plantão equipada com intérprete virtual, possibilitando assistência remota ao turista em qualquer localidade do estado.>

Também dispõe de um espaço dedicado ao atendimento internacional, oferecendo suporte consular para turistas que necessitem de apoio especializado. O efetivo é composto por três delegados, três escrivães e 19 investigadores - todos receberam treinamento para proporcionar um atendimento de qualidade e ágil às demandas do turismo.>

A 14ª Delegacia conta agora com o projeto “Aqui Tem SAC”, uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e Polícia Civil e a Secretaria de Administração (Saeb) e o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), focado na reestruturação do atendimento em unidades-chave da Polícia Civil. >

Ao chegar à unidade, o cidadão passará por triagem na recepção e será direcionado para atendimento do serviço específico. Os profissionais do SAC serão responsáveis pelo primeiro atendimento ao cidadão, além de registro de ocorrências e agendamento de audiências com supervisão de um policial. O superintendente do SAC, Flávio Barbosa, destaca a parceria com a Polícia Civil e o atendimento na unidade. "Através do fluxo, vamos otimizar o atendimento ao cidadão, pra facilitar que ele chegue aqui na delegacia e estejamos preparados para atendê-los”, completa Flávio.>

Entre os principais benefícios estão a melhoria na agilidade e organização do atendimento, a maior eficiência operacional, que libera policiais para ações investigativas, e o fortalecimento da transparência e controle por meio do monitoramento digital do fluxo de atendimento. O projeto também garante um atendimento especializado, uma área para atendimento internacional. Policiais bilíngues também garantem a recepção especializada durante o processo de atendimento e acesso remoto via videoconferência. O modelo, que adota o padrão SAC de qualidade, prioriza a humanização e acessibilidade no serviço policial.>