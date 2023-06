Nova estação de metrô entra em operação nesta quarta-feira em Salvador

A estação de metrô Campinas, na Brasilgás, vai entrar em operação nesta quarta-feira (14), a partir de 12h. Nas próximas semanas, ela vai funcionar de maneira assistida, o que significa que as passagens serão gratuitas, mas a viagem será apenas da Brasilgás até Pirajá. Ao chegar em Pirajá, o passageiro terá que desembarcar. Esse procedimento, chamado de carrossel, vai continuar por algumas semanas. O novo trajeto vai ampliar a operação em mais 1,5km. A próxima estação a ser inaugurada será a de Águas Claras, e o trajeto do metrô vai aumentar dos atuais 33km para 38km. Inaugurado em 2015, o Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas, composto pelas Linhas 1 e 2, já conta com 20 estações em operação plena, oito terminais de integração e um complexo de manutenção. Conectado ao Aeroporto Internacional da capital, o metrô transporta em média 350 mil usuários, por dia. Desde o início das operações, já transportou cerca de 540 milhões de pessoas.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) visitou o Centro de Controle Operacional da CCR, no Calabetão, para conhecer os detalhes do sistema de metrô da cidade, no início da manhã. Ele destacou as vantagens da nova estação.