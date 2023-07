Nova fábrica chinesa vai gerar 5 mil empregos na Bahia

Instalação da fábrica em Camaçari foi anunciada nesta terça. Crédito: Gil Santos/CORREIO

A montadora chinesa BYD anunciou, nesta terça-feira (4), a instalação da fábrica de veículos em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Serão investidos R$ 3 bilhões para a construção e a expectativa é de que sejam gerados 5 mil postos de trabalho nos próximos anos. A empresa já opera duas fábricas em Campinas (SP) e outra em Manaus (AM).



A montadora ocupará a antiga fábrica da Ford. A BYD tem atuação em diferentes produções e é a maior fabricante mundial de baterias recarregáveis, sistemas de armazenamento de energia, e veículos 100% elétricos. A montadora chegou ao Brasil em 2014, com uma fábrica de ônibus elétricos em Campinas (SP). A empresa também é a responsável pela obra do VLT em Salvador.

O governador Jerônimo Rodrigues destacou a importância da instalação da fábrica no segmento tecnológico. "Uma forte esperança, expectativas, primeiro da geração de empregos, de renda. Depois de estar em uma outra frente, não é qualquer investimento. Não é apenas uma fábrica, uma indústria, estamos falando de um novo modelo. Uma concepção de um novo com tecnolgoia ambientalmente sustentável", avaliou, durante discurso no evento de lançamento da fábrica.

A expectativa é que o complexo industrial inicie a produção no segundo semestre de 2024.

Na semana passada, durante uma reunião com o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e o governador Jerônimo, a presidente da BYD para as Américas, Stella Li, solicitou mais incentivos na produção e no consumo dos automóveis, e a revisão de condições de produção, a exemplo de PIS, Cofins e IPI.