Nova unidade da Selfit Academias é inaugurada na Avenida Paralela

A rede de academias Selfit inaugura nova unidade na Avenida Paralela, Imbuí. Após dois anos do fechamento da unidade localizada no Supermercado Extra, o CEO da empresa, Fernando Duarte Menezes, promete uma academia mais nova e moderna que abraça o novo conceito da rede. Totalizando 13 academias no estado e nove apenas em Salvador. Em 2021, com o fechamento da unidade, foi iniciado o movimento de cobrança dos clientes nas redes sociais da Selfit para reabrirem a unidade. Para Fernando Menezes, está sendo aberta uma nova loja. “Mudou completamente o lugar, a disposição, o formato e o maquinário é todo novo. Nós temos literalmente uma nova Selfit, a mais moderna que nós temos atualmente para atender o público daqui”, disse.

Com a chegada de janeiro, o CEO destacou a proximidade do “natal das academias”. “Todos os negócios no Brasil têm a sua sazonalidade que é aquele período que a gente chama de o Natal, que para o comércio é em dezembro com o décimo terceiro. No nosso caso é janeiro. As pessoas começam o ano com novas promessas e desafios, querendo obviamente melhorar a sua qualidade de vida. Além do fator verão e carnaval que são impulsionadores das matrículas em academia. E no fim das contas eles percebem que no longo prazo é proveitoso e acabam ficando conosco. É impressionante como as pessoas estão cada vez mais preocupadas com sua saúde, os últimos anos deram vinte e trinta por cento de média de crescimento”, explicou.