SUPERVELOZ

Novas lanchas rápidas vão operar travessia Salvador-Mar Grande em 12 minutos

Serviço estará disponível para turistas por meio de contratação de passeios ou pacotes de viagem

Oito novas lanchas rápidas da Cassi Turismo, uma das mais tradicionais empresas de turismo da Bahia, passaram da fase de teste e vão começar a operar no estado. As embarcações têm o diferencial de serem supervelozes e vão encurtar os trajetos mais procurados pelos turistas, dentre elas a travessia Salvador-Mar Grande, que passará a ser realizada em apenas 12 minutos. >

A novidade foi lançada durante a inauguração da nova agência da Cassi Turismo em Mar Grande. Na oportunidade, a Cassi apresentou ao trade turístico local duas das oito lanchas adquiridas pela empresa, equipadas com dois motores de 300 hps. Segundo o CEO da Cassi Turismo, Isac Lima, a operação das lanchas rápidas representa um avanço significativo na mobilidade náutica da Bahia. >

“Estamos trazendo uma opção moderna e eficiente para turistas, garantindo um acesso mais rápido aos destinos mais procurados do nosso litoral. Além disso, nossas embarcações oferecem segurança e conforto de alto padrão”, afirmou. >

Para além de diminuir o tempo de Salvador até Mar Grande, as novas lanchas vão realizar a travessia da capital baiana para Ilha dos Frades em 30 minutos. Apesar disso, a empresa mantém a operação das tradicionais lanchinhas de Mar Grande, garantindo que os passageiros possam escolher entre a experiência clássica da travessia ou a rapidez das novas embarcações.>

"Em todo lugar do mundo, os turistas encontram empresas de turismo que têm suas próprias embarcações. Por isso, a Cassi Turismo está em busca de desenvolver e melhorar nossos serviços", completa o CEO da agência de turismo.>

Ainda de acordo com Isac Lima, as lanchas já estão aptas a operar passeios – inclusive para a Ilha dos Frades –, mas depende de aprovações de alguns documentos e licenças para realizar a travessia Salvador-Mar Grande. Por hora, não há previsão. >

Pela Cassi Turismo, passeios para Ilha dos Frades e Ilha de Itaparica, com saída de Salvador, custam a partir de R$ 120. Os valores de outros passeios, day use e pacotes de viagens para outros destinos que precisam da travessia marítima podem ser conferidos através do site da agência de turismo.>